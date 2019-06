Retard de la subvention d’enseignement de l’Etat: des écoles publiques croulent sous des dettes

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juin 2019 à 11:28 | | 0 commentaire(s)|

Les établissements publics secondaires qui bénéficient d’une subvention allouée par l’Etat, attendent toujours d’entrer dans leurs fonds afin d’assurer correctement leur fonctionnement.



Selon Mbaye Sarr, secrétaire général du Syndicat autonome pour le développement de l’éducation et de la formation (SADEF), les écoles concernées croulent sous le poids des dettes et sont confrontées à de nombreux dysfonctionnements.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos