Retard de paiement des bourses de sécurité familiale: La ministre Maïmouna Dièye s'explique Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Octobre 2024 à 17:16 | | 0 commentaire(s)|

Suite à la manifestation des 300 milles bénéficiaires du programme des bourses de sécurité familiale qui réclament leur paiement, la ministre de la famille et de la solidarité, Maimouna Dièye a donné des explications sur le retard accusé. «Pour les bourses de sécurité familiale, c'est des allocations sociales qui sont réparties parmi les personnes qui sont considérées comme étant des personnes vulnérables. Pour ce qui est de l'année 2023, effectivement il y avait un décalage du calendrier dû à des tensions de trésorerie que nul n'ignore pour des raisons aussi que nous connaissons concernant l'état dans lequel on a trouvé le pays», a souligné la ministre sur la Rfm, ce mercredi. Après six (6) mois d'attente sans versement de leurs bourses, Maïmouna Dièye annonce une nouvelle qui peut redonner sourire et espoir aux concernés. «Ce qu’il faut retenir c’est qu' heureusement on est en train de rattraper la situation. L’année 2023 est presque totalement réglée. Pour le dernier trimestre de 2023, les fonds sont déjà disponibles et vont bientôt être distribués. Maintenant pour les trois (3) premiers trimestres, le troisième étant en cours va être bouclé bientôt et le quatrième suivra parce que les fonds sont déjà disponibles. On va aussi voir comment avancer pour le paiement de l'année 2024», a-t-elle promis.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-76162-retard-de-paie...

Accueil Envoyer à un ami Partager