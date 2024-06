Retard des salaires des agents du CROUS de Diamniadio : Ses autorités et l’Etat interpellés L'intersyndicale des agents du Centre régional des œuvres universitaires et Saciales (CROUS) de Diamniadio dénonce avec la dernière énergie le retard des salaires après service fait.

A cet effet, nous dit « L’As » elle interpelle les autorités du CROUS de Diamniadio pour la diligence de cette affaire dans les plus brefs délais. La date limite du paiement des salaires, d’après l’intersyndicale, est le 08 du mois alors que jusqu’à présent, leurs salaires n'étaient pas encore tombés.



Des retards de paiements, selon les syndicalistes, injustifiés qui impactent leur stabilité financière et leur bien-être. L’intersyndicale rappelle que leurs salaires du mois d'avril avaient connu une ponction allant de 40 000 F à plus de 200 000 F plongeant les travailleurs dans une extrême précarité.



Et selon toujours le journal, tirant la sonnette d’alarme, les représentants syndicaux ont exigé des mesures correctives à l'endroit des responsables de ce qu’ils qualifient de forfaiture.



