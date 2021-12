Réticence des sénégalais à la vaccination: 400.000 doses à la poubelle Certains sénégalais hésitent toujours à se faire vacciner et des milliers de doses de vaccins sont déjà en péril. Et ce rythme, il serait utopique de vacciner toutes les personnes en âge de le faire.

Deux cent mille (200.000) vaccins contre la Covid-19 sont arrivés à expiration au Sénégal sans avoir été utilisés au cours des deux derniers mois et 200.000 autres doses devraient expirer en fin décembre.



Le Directeur de la PEV Ousseynou Badiane d'asséner: "le principal problème est l'hésitation à se faire vacciner. Actuellement, entre 1000 et 2000 personnes sont vaccinées par jour, contre 15000 u cours de l'été. Nous ne sommes pas optimistes quant à l'utilisation des 200.000 autres doses avant leur expiration à la fin du mois. Nous ne nous attendons pas à une augmentation de la demande avec cette date", déplore -t-il.



Si la majorité des doses expirées sont du vaccin AstraZeneca, fourni par l'initiative COVAX, Monsieur Badiane avoue que "sans restriction, la population ne se fera pas vacciner".

