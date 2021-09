Retombées Gaz et Pétrole au Sénégal: Ce sera 12.450 milliards F CFA sur 30 ans selon la BM La Banque Monde Mondiale a estimé les retombées gazières et pétrolières du Sénégal pour le Sénégal à hauteur de 12.450 milliards F CFA sur 30 ans.

La Banque Mondiale a publié le rapport N°343333-SN pour la période 2020 à 2024. Le document révèle que "le champ gazier de Grand Tortue, à cheval sur la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal est estimé à environ 15.000 milliards de gaz 'équivalent à 2,5 milliards de barils de pétrole) et pourrait générer entre 80 milliards de dollars sur 3à ans.



Selon Dakar Times, cette revenue suppose que le prix moyen du baril du pétrole soit vendu à soixante (60) dollars US.



Le Sénégal sera dans l'arène des dix (10) premiers producteurs africains de pétrole et de gaz en Afrique.

