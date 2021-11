Retour à la case départ: Macky Sall rétablit le poste de Premier ministre, 30 mois après l'avoir voué aux gémonies

« Le Président de la République a (…) informé le Conseil des ministres de sa volonté d’initier une révision de la Constitution en vue de l’instauration du poste de Premier Ministre.



Cette restauration, qui vient ainsi adapter l’organisation du pouvoir exécutif à un nouvel environnement économique et socio-politique, s’accompagne d’une nécessaire requalification des rapports entre l’exécutif et le législatif, notamment la réintroduction de la responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée nationale et le pouvoir de dissolution de celle-ci dévolu au Président de la République. »



Le 14 mai 2019, le Président Sall avait promulgué la loi supprimant le poste de premier ministre. Auparavant, les députés de la majorité présidentielle avaient très largement voté le projet de loi ad hoc qui leur avait été soumis par le chef de l’Etat. A leurs yeux, l’initiative de l’exécutif était excellente car elle allait permettre à Macky Sall d’agir plus vite avec les dossiers. D’où le pompeux « fast-track ».



En procédure d’urgence, ces mêmes députés vont devoir revenir sur leur vote et permettre la restauration du poste de premier ministre.

