Retour au PS et réconciliation avec Tanor Dieng: Bamba Fall dément Des proches du maire de Dakar ont démenti l’information selon laquelle Bamba Fall se serait réconcilié avec Ousmane Tanor Dieng et serait prêt à retourner au PS, selon "Vox Populi".

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Mars 2019 à 10:16 | | 0 commentaire(s)|

Une information relayée par Les Echos qui cite le Grand Serigne de Dakar, Pape Ibrahima Diagne, qui a annoncé que l’édile de la Médina s'est réconcilié avec Ousmane Tanor Dieng et qu'il est prêt à retourner au Ps.



Les amis de Bamba Fall reconnaissent que le Grand Serigne de Dakar a bien tenté une médiation entre les deux hommes, mais le maire de la Médina pose toujours ses conditions pour un éventuel retour chez les Verts.

