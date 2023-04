Retour de parquet: Les 23 personnes interpellées à Ngor, poursuivis des chefs d’actes de nature à compromettre la sécurité publique...

Me Cheikh Khoureychi Ba a donné des nouvelles des 23 personnes arrêtées lors des manifestations, ce vendredi, opposant les populations de Ngor aux forces de l’ordre.



« Le groupe des 23 interpellés du village de Ngor en retour de parquet après toute la journée passée à la cave du Palais de Justice. Ils sont poursuivis des chefs d’actes de nature à compromettre la sécurité publique, actions diverses, rassemblement causant des dommages aux personnes et aux biens, troubles à l’ordre public, coups et blessures volontaires, destruction de biens appartenant à autrui et association de malfaiteurs », a informé l’avocat.



De violentes échauffourées ont eu lieu, vendredi dernier, dans la commune de Ngor où des populations sont sorties pour faire face aux forces de l’ordre. Le différend concernerait une affaire foncière qui s’étend sur 6.000 m².