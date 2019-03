Retour de parquet : les deux militaires « braqueurs » vers l’instruction

Rédigé par leral.net le Samedi 30 Mars 2019 à 09:59 | | 0 commentaire(s)|

Les choses se corsent pour les deux militaires arrêtés au cours du braquage d’une agence multiservices Wafacash sise à Nord Foire.



Les deux soldats appartenant aux membres de soutien de l’armée de l’air, vont vers l’instruction. Déférés au parquet hier vendredi pour vol en réunion commis avec violence et usage d’arme, Lamine Sagna et Abdoulaye Dia font l’objet d’un retour de parquet. Parce que, selon nos sources, le procureur n’a pas encore choisi le cabinet qui sera en charge de l’instruction. Par conséquent, les suspects passent le week-end au Commissariat central de Dakar, en attendant d’être présentés à un juge lundi prochain.













Enquête

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos