Retour du Khalife général des Niassènes: Le Frapp reporte sa marche

Initialement prévue jeudi, la marche annoncée par le mouvement Frapp n’aura pas lieu. Guy Marius Sagna et Cie ont décidé de reporter leur manifestation à une date ultérieure. L’annonce de ce report a été faite ce mercredi 1 juin 2022, au cours d’une conférence de presse. À cette rencontre qui portait sur la marche suivie de rassemblement qui était retenue pour après-demain devant le ministère de la Santé, Guy Marius Sagna a légitimé le report par le retour du Khalife général des Niassènes.



‘’ Cette manifestation coïncide avec l’heure d’arrivée et de l’accueil du Khalife des Niassènes à l’Aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Dakar. Pour cette raison, il dit juger nécessaire, avec ses collaborateurs, d’annuler la marche jusqu’à une date ultérieure ".



Toutefois, Guy Marius Sagna, par ailleurs, membre fondateur du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp–France Dégage), a tenu à dire ses quatre vérités au préfet de Dakar. Il reproche à l’autorité territoriale d’avoir déclaré irrecevable la demande qu’ils avaient déposée pour informer celui-ci de leur volonté d’initier une marche avec pour motif, qu’ils n’ont pas mentionné l’itinéraire retenue.