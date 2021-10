Retour en France: Le milliardaire et bon samaritain de Diary Sow est Harouna Dia Diary Sow retourne en France pour poursuivre ses études. Le riche homme d’affaires sénégalais, Harouna Dia, y est pour beaucoup, selon Emedia.



Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Octobre 2021 à 08:22 | | 1 commentaire(s)|

Cet ingénieur en hydraulique de formation, qui œuvre dans le social, a décidé de prendre en charge la scolarité de la meilleure élève du Sénégal, en 2018 et 2019, renseigne la source.



Pour rappel, l'année scolaire passée, la jeune fille avait volontairement raté la rentrée au lycée parisien, Louis-le-Grand, où elle était admise.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos