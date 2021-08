Retour sur investissements : Les actionnaires de Tractafric Motors Côte d’Ivoire percevront 1,668 milliard FCFA de dividendes le 2 septembre 2021

Cela correspond à un dividende net par action de 162,90 FCFA contre 159,3 FCFA en 2019.



La société Tractafric Motors Côte d’Ivoire a bouclé son exercice 2020 par un résultat net de 1,863 milliard de FCFA contre 1,807 milliard de FCFA en 2019(+3,09%).



Le chiffre d’affaires avait, de son côté, baissé de 3,668 milliards à 51,108 milliards FCFA contre 55 milliards de FCFA en 2019.

Quant à la valeur ajoutée de la société, elle était aussi en baisse de 1,70%, passant de 7,077 milliards de FCFA au 31 décembre 2019 à 6,956 milliards de FCFA un an plus tard.



La même situation de baisse a caractérisé l’excédent brut d’exploitation (EBE) qui s’est établi à 4, 277 milliards FCFA contre 4,262 milliards FCFA en 2019(-0,35%).



Le résultat d’exploitation a par contre enregistré une hausse de 4,38%, s’établissant à 2,930 milliards de FCFA contre 2,807 milliards de FCFA en 2019.



