Retour vers l'Afrique: Le processus de guérison des afro descendants

Ils veulent rentrer à la maison, en Afrique. Une étape cruciale pour guérir disent- ils des sequelles de l'esclavage. Des afro descendants du Canada présents au forum de l'économie sociale et solidaire de Dakar, disent souffrir de la discrimination systemique , des inégalités économiques, du racisme. Ils revendiquent leur droit pour la guerison sociale. Et l'Afrique reste une opportunité de se reconnecter avec leur histoire et leur culture.

