Retrait: La Coalition JOTNA cesse toute activité A la suite de l’élection Présidentielle de février 2019, la Plateforme Politique Avenir Senegaal Bi Nu Begg avait décidé, librement, de s’engager, avec d’autres partis et mouvements politiques, dans la construction d’une coalition politique dénommée JOTNA. Tenant compte des événements qui ont marqué l’espace politique récemment, ainsi que des mutations en cours au sein de la dite coalition, le Secrétariat Politique National (SPN) de la plateforme a décidé de cesser toute activité dans la coalition JOTNA à compter de ce lundi 09 novembre 2020.

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Novembre 2020 à 20:00 | | 0 commentaire(s)|

La Plateforme Avenir, à travers un communiqué, réaffirme son engagement à œuvrer inlassablement pour le renouvellement du personnel et des pratiques politiques, en fondant son action sur la compétence, l’intégrité, le patriotisme, le culte de l’intérêt général, entre autres valeurs.



La Plateforme Avenir Sénégaal Bi Nu Begg poursuivra son travail d’éveil des consciences, de construction d’une citoyenneté responsable et de développement d’une offre politique de rupture capable de libérer l’énergie positive qui sommeille dans le peuple sénégalais. Ceci dans le but créer les conditions d’un développement inclusif et durable qui donnerait aux sénégalaises et sénégalais les opportunités auxquelles ils ont droit pour vivre et travailler dans leur pays.



La Plateforme Avenir Senegaal Bi Nu Begg compte intensifier ses activités politiques sur le terrain, notamment par des forums populaires sur la citoyenneté et le civisme, dont la première édition a été lancée ce samedi 07 novembre 2020 à Thiès.



Ces forums seront organisés dans l’ensemble des départements du pays, et plus tard dans les communes, les villages et les quartiers afin de faire émerger des citoyens conscients de leur force, leur rôle, leurs droits et responsabilités non seulement dans le choix de leurs dirigeants mais aussi dans la conduite vertueuse et efficace des affaires de leur cité.



La Plateforme Avenir Senegaal Bi Begg s’ouvre désormais aux partis et mouvements politiques animés du même esprit pour bâtir une alliance stratégique sincère, constructive et fondée sur des valeurs partagées.



