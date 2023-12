Retrait d’arrestation - notification de la décision de justice : Me Ciré Clédor Ly et Ayib Daffé bloqués à la CDC, mais reçus par la CENA Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Décembre 2023 à 00:16 | | 0 commentaire(s)|



Par contre, Ayib Daffé, l’avocat et l’huissier ont été reçus à la commission nationale électorale autonome (CENA) qui a été informée de la notification du juge. « Nous avons été bien accueillis à la CENA. On peut juste en déduire que les forces de l’ordre à la CDC ont reçu des ordres pour nous empêcher d’entrer et de recevoir notre attestation. La CENA a été informée de la notification. Mais ce n’est qu’un pas dans la procédure… », a signifié le membre du pool d’avocats de Ousmane Sonko. Après avoir été éconduits hier à la direction générale des élections (DGE), le mandataire de Ousmane Sonko et l’avocat Me Ciré Clédor Ly se sont rendus ce mercredi à la Commission Électorale Nationale Autonome. L’objectif, « montrer la notification du juge du tribunal d’instance hors classe de Dakar, Racine Thior à la CENA et retirer l’attestation à la CDC. »Donc, ce matin, Me Ciré Clédor LY et Ayib Daffé ont considéré que la décision qui est exécutoire, « doit être appliquée en donnant à Ousmane Sonko ses fiches de parrainages et l’intégrer dans les listes et le fichier électoral ». C’est d’abord un tour qui a été effectué à la CDC où ils ont été encore bloqués. « Nous ne comprenons pas l’utilisation de la police pour empêcher des citoyens d’accéder à des services publics…Thiendella Fall a l’obligation de recevoir les courriers qui lui sont adressés », a estimé Ayib Daffé s’adressant à la presse. Il y’a une véritable conspiration pour empêcher à un citoyen de disposer de son droit », explique le mandataire.Me Ciré Clédor Ly qui aussi a été empêché d’entrer dans la direction de la CDC de même que l’huissier, regrette en ces termes : « Nous n’avons plus de service public. Ils ne sont que dans l’arbitraire. Quand je suis arrivé à la Caisse de dépôts et consignations, on m’a signifié que je dois prendre rendez-vous. C’est simplement insensé. Nous avons un État soldatesque », déplore l’avocat qui souligne au passage que les huissiers soient ainsi retenus et empêchés d’accomplir leur mission.Par contre, Ayib Daffé, l’avocat et l’huissier ont été reçus à la commission nationale électorale autonome (CENA) qui a été informée de la notification du juge. « Nous avons été bien accueillis à la CENA. On peut juste en déduire que les forces de l’ordre à la CDC ont reçu des ordres pour nous empêcher d’entrer et de recevoir notre attestation. La CENA a été informée de la notification. Mais ce n’est qu’un pas dans la procédure… », a signifié le membre du pool d’avocats de Ousmane Sonko.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Retrait-d-arrestation-no...

