Retrait de passeports diplomatiques : Mame Mactar Guèye approuve…et précise La décision du chef de l’Etat de retirer les passeports diplomatiques aux non ayants-droit, n’est pas pour déplaire à Mame Mactar Guèye. Toutefois, souligne-t-il, dans un post Facebook, repris par "Source A", « la dérogation présidentielle pourrait bien inclure les maires, les présidents de Conseils départementaux, les Khalifes généraux, le chef de l’Eglise catholique, ainsi que les porte-paroles de ces dignitaires religieux ».

Mardi 23 Avril 2019

Et Mame Mactar Guèye de rappeler, « la prorogation ou le renouvellement dudit passeport, délivré à des citoyens en raison de leurs fonctions antérieures est régi par le décret n°78-021 du janvier 1978, (modifié par la loi n°90-934 du 27 août 1990) ». Un décret qui, dit-il, énumère expressément les personnalités pouvant prétendre audit passeport. Il s’agit, dit-il, des anciens chefs d’Etat, des anciens chefs de gouvernement et des anciens ministres des Affaires étrangères.

