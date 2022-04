Retraite en vue à 70 ans : Soham Wardini va quitter la scène politique

L’ex maire de Dakar qui, d’ailleurs, ne compte pas présenter une liste aux législatives du 31 juillet prochain, a informé son entourage :

« D’ici une semaine, je vais parler mais je réfléchis à quitter la politique (…) Je peux changer de décision mais franchement je suis plus proche de sortie », a soufflé Soham Wardini dans des propos repris par Le Quotidien.



Même si elle maintient le flou, pour son entourage, avec « Wardini et la politique, c’est fini. »



« Elle a mal vécu sa défaite aux élections locales et le fait que Taxawu Dakar ne l’ait pas choisie comme candidat à la Ville de Dakar. Elle l’a perçu comme une trahison malgré tout ce qu’elle a vécu aux côtés de Khalifa Sall », justifie un proche.



Selon d’autres confidences, Soham ne se plait plus dans cet environnement politique marqué par des invectives et des tensions permanentes entre le Pouvoir et l’Opposition.

senenews