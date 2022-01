Retransmission frauduleuse de la CAN Cameroun 2021 : le signal de la RFM coupé à Ziguinchor et Kaolack Rédigé par leral.net le Lundi 10 Janvier 2022 à 00:00 | | 0 commentaire(s)|

Le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel avait prévenu. Il est passé à l’action. En effet, alors qu’il avait invité à l’instar de l’UAR les éditeurs, distributeurs et diffuseurs à s’interdire toute retransmission, distribution ou diffusion illégale des matches de la Coupe d’Afrique des Nations Cameroun 2021, ce sont les signaux de la radio futurs médias (RFM) à Ziguinchor et à Kaolack qui ont été coupés pour retransmission frauduleuse de la CAN Cameroun 2021. En effet, les émetteurs étaient colocalisés dans les centres émetteurs de la Rts dans ces localités. D’autres radios sont en faute, il s’agit en outre de la RFM, de Rewmi Fm et de la radio Africa7. Des mises en demeure leur seront servies demain apprend-on qui seront suivies de saisines de l' ARTP pour application de sanctions.

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Retransmission-frauduleu...

