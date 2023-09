Rétrospective de la Troupe légendaire Daaray Kocc, à travers une rare photographie Rédigé par leral.net le Lundi 18 Septembre 2023 à 01:13 | | 0 commentaire(s)| Daaray Kocc, une troupe théâtrale sénégalaise légendaire, a laissé une empreinte indélébile dans le monde de l'art et du divertissement au Sénégal. Fondée par le regretté Cheikh Tidiane, la troupe a réuni des talents exceptionnels, qui ont captivé le public avec leurs performances mémorables. Dans cet article, nous plongeons dans l'histoire de la troupe Daaray Kocc, à travers une rare photographie, qui capture certains de ses membres emblématiques.



La photographie en question offre un précieux aperçu des visages qui ont marqué l'histoire du théâtre sénégalais. Voici un aperçu des personnes identifiées sur cette photo :



Feue Aminata Dieng (Appolo) : Aminata Dieng, également connue sous le nom d'Appolo, était une actrice talentueuse dont le charisme sur scène était inoubliable.



Awa Diagne (Khandiou) : Awa Diagne, surnommée Khandiou, a joué un rôle majeur dans le succès de la troupe, avec ses performances exceptionnelles.



Feu Makhouradia Guèye : Makhouradia Gueèye a contribué à l'héritage de Daaray Kocc par son talent artistique.



Baye Ely (Gorgorlou) : Baye Ely, connu sous le nom de Gorgorlou, était un acteur qui a apporté une touche spéciale à de nombreuses pièces de la troupe.



Dié Astou Diop (Ramatoulaye dans "Une Si Longue Lettre" et Yaayou Daara de Almodou dans "Almodou") : Dié Astou Diop a montré sa polyvalence en interprétant différents rôles, dont celui de Ramatoulaye dans "Une Si Longue Lettre" et Yaayou Daara dans "Almodou".



Khady Sow (Coumba Ciré ou Comba Amoul Ndèye) : Khady Sow, qui a incarné des personnages tels que Coumba Ciré et Coumba Amoul Ndèye, a laissé sa marque sur la scène théâtrale.



Boubacar Kane (Mbengue, le successeur du Directeur Moustapha Diop dans "DG") : Boubacar Kane, qui a joué le rôle de Mbengue, a été un élément clé dans la transition de la troupe.



Abdou Diaw (Malèye dans "DG" et l'avocat dans "Mintou") : Abdou Diaw a brillé en interprétant des rôles tels que Malèye dans "DG" et l'avocat dans "Mintou".



Feu Baye Peuhl : Baye Peuhl a contribué à la richesse du répertoire de la troupe, avec ses talents d'acteur.



Feu Iboulaye Mbaye : Iboulaye Mbaye était un membre inestimable de Daaray Kocc, bien qu'il ne soit pas spécifiquement identifié sur la photo.



Feu Cheikh Tidiane (fondateur de la troupe) : Cheikh Tidiane, le fondateur de Daaray Kocc, a laissé un héritage artistique durable.



Ndeye Mour : Ndèye Mour, dont le rôle précis n'est pas indiqué, a probablement apporté sa contribution à travers diverses performances.



Feue Kène Bougoul Mbaye : Kène Bougoul Mbaye, dont nous ne savons pas le rôle exact, a fait partie intégrante de la troupe.



Cette rare photographie évoque la nostalgie et les souvenirs inoubliables que la troupe Daaray Kocc a offerts à son public au fil des années. Même si certains visages restent flous, leur héritage artistique demeure vivant grâce aux pièces théâtrales mémorables, qu'ils ont créées. Pour ceux qui ont suivi et aimé Daaray Kocc, les souvenirs de cette troupe légendaire continuent de briller à travers les générations.

Accueil Envoyer à un ami Partager