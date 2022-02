Retrouvailles: Doudou Wade confirme le rapprochement entre le PDS et Macky Doudou Wade, a avoué le vent de rapprochement qui soufflait entre leur formation politique et le parti au pouvoir. Tout est parti de la décision de Macky Sall de baptiser le stade de Diamniadio au nom de Abdoulaye Wade.

Rédigé par leral.net le Dimanche 27 Février 2022 à 15:58 | | 1 commentaire(s)|

« Macky Sall est en train de poser des jalons. Il faut que nous reconnaissons qu’il a changé de voie. Si nous n’osons pas regarder les choses en face, voir qu’il y a un changement total de direction, des voleurs de tapis, de chaises de la convocation de plusieurs personnes à la CREI. Si aujourd’hui il change de direction, c’est une excellente chose, mais les rancœurs et les blessures sont là. Le Sénégal mérite qu’on pardonne» , a déclaré à l'émission le Grand Jury, le candidat malheureux du Pardi démocratique sénégalais (Pds) aux élections locales de janvier 2022.



Reconstruction famille libérale



Doudou Wade a aussi rappelé que c’est Macky Sall qui disait qu’il n’était pas intéressé par la reconstruction de la famille libérale. Pour lui, si le président Sall a décidé de quitter l’anormalité pour venir à la normalité, ils sont preneurs. « Des familles qui ont traversé des difficultés et des conflits pendant des années se sont réparées. Les conflits finissent toujours par être réglés» , a-t-il fait savoir.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook