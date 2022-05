Retrouvailles entre Aboubacar Sédikh Beye et Birane Ngom: recomposition de la famille présidentielle à Dieuppeul-Derklé C’est la retrouvaille de la grande famille Présidentielle BBY à Dieuppeul-Derklé entre le DG du Port Autonome de Dakar(PAD, Aboubacar Sédikh Beye et Birane Ngom . Aboubacar Sédikh Beye, Directeur Général du PAD a partagé sa joie à travers ce message.

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Mai 2022 à 10:05 | | 0 commentaire(s)|

« J’ai été honoré de rencontrer, ce jour mon frère de parti M. Birane Ngom. Lors de cette session d’échange, est sortie de part et d’autre un attachement commun à la Coalition Benno Bokk Yaakaar, mais surtout à la vision du Président de la République, S.E.M. Macky Sall.



Cela sera main dans la main, que nous irons ensemble vers les élections législatives du 31 juillet 2022 pour une victoire éclatante de la coalition Benno Bokk Yaakaar dans la commune de Dieuppeul-Derklé.



Tous unis, pour donner une majorité au Président de la République, S.E.M. Macky Sall.



Vive la République !

Vive la commune de Dieuppeul-Derklé !

Vive la victoire BBY !



