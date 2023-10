Réunion Apr Parcelles Assainies: Amadou Ba appelle au téléphone Maimouna Cissokho Khouma et galvanise les troupes « Le PSE, déroulé par le biais des PAP (Plans d’Actions Prioritaires), demeure la référence matricielle qui fixe un horizon temporel pour l’accès de notre pays à l’Emergence… » , d’après Maimouna Cissokho Khouma. Lors d’une rencontre entre « apéristes », la coordonnatrice du MNER et ses camarades ont assuré leur loyauté au Président Macky Sall et au candidat de Bby, Amadou Ba.

Une rencontre lors de laquelle le candidat Amadou Ba a appelé Maimouna Cissokho au téléphone pour galvaniser les troupes… « Il y a 15 ans, le Président Macky Sall, avec le soutien d’intrépides et preux patriotes, démocrates et républicains, portait sur les fonts baptismaux, un grand Parti, qui allait peser sur le destin politique de notre grand pays: l’Alliance Pour la République. Des mots même du Président Macky Sall, l’APR était un parti nouveau qui entendait tisser les rameaux de l’Espérance et plier le destin du Sénégal à l’ambition de bâtir un pays nouveau, empruntant le chemin de l’Emergence » , a-t-elle rappelé.



D’après Maimouna Cissokho Khouma, « en 03 ans, 03 seulement, le Président Macky Sall a radicalement bouleversé la longue tradition sénégalaise grâce à ses incomparables talents stratégiques, la brillance de sa Vision, une résilience hors – normes et un profond attachement à la Cause et aux intérêts du peuple sénégalais. Sa sagesse politique, son désir ardent et permanent de toujours être au plus près des couches et catégories sociales les plus défavorisées, témoignaient, si besoin en était, qu’il a le Sénégal au cœur !



Tout en Macky Sall, valide cette assertion. Avant de poursuivre : « Le PSE, déroulé par le biais des PAP (Plans d’Actions Prioritaires), demeure la référence matricielle qui fixe un horizon temporel pour l’accès de notre pays à l’Emergence. Notre pays en est fier et mesure ce que nos Compatriotes doivent au Président Macky Sall, son concepteur. Oui, nous soutenons, avec force, que le Président Macky Sall est le plus grand Président de l’histoire de notre pays, lui le Visionnaire, le bâtisseur, le stratège, le rassembleur, le panafricaniste hors-pair".

Raison pour laquelle elle a tenu à réaffirmer "avec force", sa reconnaissance « éternelle au Président Macky Sall dont le nom résonne et résonnera, pour toujours, jusqu’au plus profond des Villes et Villages du Sénégal. Par ma voix, les responsables, militants et membre du Mouvement National des Enseignants de l’Alliance Pour la République, remercie et félicite vivement le Président Macky Sall pour tout ce qu’il a fait pour le monde scolaire.



« Car, le Président Macky Sall a mis au service du peuple sénégalais et en continuité de sa magnifique œuvre, un Candidat, notre Candidat pour la présidentielle du 25 Février 2024: le Premier Ministre Amadou BA. Nous avons la certitude que le Premier Ministre Amadou BA, notre Candidat, celui des PA, celui des enseignants républicains, est sur cette ligne de pensée et d’Actions. Il a notre soutien, celui des parcelles et des de l’APR dans toutes leurs composantes. Nous lui assurons notre loyauté dans ce soutien et notre mobilisation totale, partout au Sénégal, pour son Élection au 1er Tour au soir du 25 Février 2024 » , a-t-elle conclu.













