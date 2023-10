Réunion Grand Challenges à Dakar: Azali Assoumani, président en exercice de l’UA, loue les mérites de Bill Gates

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Octobre 2023 à 21:42 | | 0 commentaire(s)|

Le Président comorien, Azali Assoumani, par ailleurs président en exercice de l’Union africaine (UA), séjourne depuis dimanche au Sénégal. Azali Assoumani de l’Union des Comores, qui participe à la réunion annuelle Grand Challenges 2023, est revenu sur l’apport considérable de Bill Gates. Il reconnaît que cette réunion, qui se tient pour la première fois en Afrique de l’Ouest, a pour but de rassembler des leaders mondiaux, des scientifiques, des entrepreneurs et des innovateurs. Il n'a pas manqué de rappeler les liens fraternels et solides entre le Sénégal et les Comores. A retenir que les acteurs discutent présentement, des défis mondiaux les plus pressants, afin de trouver des solutions innovantes pour les résoudre.