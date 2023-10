Réunion Grand Challenges annual meeting à Dakar: L’hommage appuyé de Macky Sall à Bill Gates

Le chef d’État sénégalais a présidé, ce lundi, la cérémonie d’ouverture des Grand Challenges annual meeting de la Fondation Bill et Melinda Gates. L’occasion pour Macky Sall de rendre hommage au fondateur de Microsoft, Bill Gates, pour son choix d’organiser une telle rencontre au Sénégal, une première en Afrique de l’Ouest. “Special thanks to you, […]

Le chef d’État sénégalais a présidé, ce lundi, la cérémonie d’ouverture des Grand Challenges annual meeting de la Fondation Bill et Melinda Gates. L’occasion pour Macky Sall de rendre hommage au fondateur de Microsoft Bill Gates, pour son choix d’organiser une telle rencontre au Sénégal, une première en Afrique de l’ouest. “Special thanks to you, dear Bill, for the trust you have placed in our country to host the major annual event of your Foundation” (« Un merci tout spécial à vous, cher Bill, pour la confiance que vous accordez à notre pays pour accueillir le grand événement annuel de votre Fondation), a-t-il lancé à Bill Gates en Anglais.

“La tenue à Dakar de cet événement confirme le partenariat solide entre notre pays et votre Fondation dont le Sénégal abrite le Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre”, a-t-il ajouté.

Macky Sall a insisté sur les actions de philanthropie menées par la Fondation Gates : “Dans un monde exténué par les conflits, la violence, les jeux d’intérêt et le chacun pour soi, la Fondation Bill et Melinda Gates offrent un modèle achevé d’empathie et d’humanité. En effet, il faut avoir un grand cœur et un sens élevé de l’altruisme pour consacrer son temps, ses efforts et ses ressources à la santé et au bien-être de millions d’hommes et de femmes de tous âges à travers le monde, sans aucune distinction”.

Dakar accueille du 9 au 11 octobre prochain, la réunion annuelle 2023 Grand Challenges. Cet événement se déroule sous la co-présidence du Chef de l’Etat, Macky Sall, et du fondateur de la fondation Bill & Melinda Gates, Bill Gates, qui s’est déplacé dans la capitale sénégalaise.





