Réunion avec le PM : Les élus territoriaux listent les manquements dans leurs communes

Le Premier ministre reçoit actuellement les maires des différentes communes de la région de Thiès en marge de sa tournée économique entamée depuis samedi dernier. Les chefs de l’exécutif local au niveau de Thiès se sont réjouis de cette initiative qui consiste à les écouter, car étant plus proches des populations.

Le ministre des collectivités territoriales, Modou Diagne Fada, depuis sa nomination récente a également eu l’occasion de tendre l’oreille et de recueillir les doléances des maires et présidents de conseil départemental.

Le président du Conseil départemental de Mbour, Saliou Samb, rappelle l’importance d’avoir auprès d’eux, le président Macky Sall qui « est une chance ».





Mr Samb précisera, dans ses doléances, que « la deuxième phase de l’acte 3 de la décentralisation est attendue par les collectivités territoriales. « Il nous faut notre propre fiscalité. Il faut que les transferts de moyens suivent ceux de compétence. Il faut qu’on aille plus loin car, nous avons des potentialités énormes... »

Aussi, il faut savoir que Mbour est le 3e département du Sénégal après Dakar et Mbacké. C’est pourquoi le président du Conseil départemental de Mbour estime qu’il y’a une évolution démographique énorme. « Il faut donc multiplier les moyens, càd un programme spécial pour le département de Mbour tout en renforçant le promovilles et le PUDC ».

Dans la même logique, « il faudra renforcer les programmes du PUDC dans plusieurs localités comme Tivaouane », selon la présidente du Conseil départemental de Tivaouane qui précise que « dans le Cayor des profondeurs, nous manquons de tout ».





Le maire de la commune de Malicounda qui a pris la parole au nom du maire de la ville de Mbour, rappelle que dans les 12 communes du département de Thiès, il y a beaucoup d’efforts à faire. Maguette Sène, édile de Malicounda, affirme qu’un mémorandum des 16 communes du département de Mbour va être remis au Premier ministre. « Mbour a besoin d’un lourd programme d’investissement… assainissement, de cadre de vie adéquat, etc… . Le plan de mobilité départemental notamment au niveau des communes autour de Mbour. Concernant les acropoles, le maire précisera leur importance car, étant des leviers dont les départements de la région de Thiès ont besoin. La gestion des déchets est une grande équation d’après le maire de Malicounda regrettant tous les déchets jetés en mer.





L’accès à l’eau (Ndiaganio, Ndiéguène, Fissel et beaucoup d’autres communautés rurales sont confrontés à des difficultés », résume le maire qui ajoute également l’impact des projets tels ceux de l'AIBD, de Daga Kholpa, du Port de Ndayane, sur l’emploi, laisse à désirer.



Le réseau des acteurs de la décentralisation a été mis en place, selon Maguette Sène, pour faire le plaidoyer des maires. C’est pour permettre au gouvernement de consigner les difficultés auxquelles ils sont confrontés. La réforme sur la fiscalité locale n’a pas été occultée par les élus territoriaux qui estiment important de renforcer les communes en terme de recettes.

