Réunion de BBY, Me El Hadji Diouf révèle : " Je suis le seul et premier leader a déclaré ma candidature à la candidature de Benno "

" Sur 150 interventions et plus de 300 partis, je suis le seul à dire au Président que je suis candidat à la candidature de Benno.

Au moment où tout le monde dit au Président qu'ils dont derrière sa décision, je lui ai fait comprendre que les militants m'ont choisi pour représenter Benno " dit l'avocat. Ce qui signifie selon son argumentaire parmi tous les candidats déclarés, " j'ai fréquenté l'Etat avant eux. J'ai fait 10 ans comme député, avocat international aussi. Je suis le seul à avoir fréquenté les trois pouvoirs. Je demande à tous les candidats de proposer mieux".

www.dakaractu.com



