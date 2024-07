Réunion de presse sur le Prélèvement de Conformité Fiscale : Sensibilisation et informations cruciales Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Juillet 2024 à 19:16 | | 0 commentaire(s)| Le Directeur général des Impôts et des Domaines a orchestré un événement crucial, pour éclairer et sensibiliser les parties prenantes au sujet des nouvelles dispositions du Prélèvement de Conformité Fiscale (PCF). L'inspecteur Mor Fall a brillamment exposé les enjeux de cette mesure, offrant ainsi une clarification essentielle, sur son application et ses implications pour les contribuables et l'administration fiscale.



