Réunion de printemps du FMI et de la BM : Le Comité monétaire et financier international note une résilience de l’économie et des perspectives de croissance moroses à moyen terme

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Avril 2024 à 17:02 | | 0 commentaire(s)|

« Il semble que l’économie mondiale se prépare à réussir un atterrissage en douceur. Il s’avère que l’activité économique a mieux résisté que prévu dans de nombreuses régions du monde, même si des disparités continuent de se creuser entre les pays », estime le Comité monétaire et financier international (Cmfi), au terme de la quarante-neuvième réunion de printemps du Fonds monétaire international (Fmi) et de la Banque mondiale (Bm) à Washington, du 17 au 19 avril 2024.



Toutefois, le Cmfi confie que les perspectives de croissance mondiale à moyen terme restent moroses. Les guerres et les conflits en cours continuent de peser lourdement sur l’économie mondiale. Il soutient dans la foulée que même si l’inflation a diminué dans la plupart des régions, à la faveur de l’atténuation des chocs sur l’offre et des effets du resserrement de la politique monétaire, son caractère persistant incite à la prudence.



Dans ce contexte, disent les membres du Cmfi, nos priorités sont d’assurer la stabilité des prix, de renforcer la viabilité budgétaire et de préserver la stabilité financière, tout en favorisant une croissance inclusive et durable. En ce sens, ils déclarent qu’ils procéderont à la reconstitution des marges de manœuvre budgétaires en adaptant soigneusement les mesures à la situation de chaque pays, tout en protégeant les populations les plus vulnérables et les investissements porteurs de croissance.



« Nous insistons sur l’importance de la coopération internationale pour améliorer la résilience de l’économie mondiale et du système monétaire international », font-ils valoir. Rassurant qu’ils agiront collectivement, en tant que de besoin, pour faciliter les transitions en cours sur les plans climatique et numérique, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle, tout en tenant compte des circonstances propres à chaque pays.



Ils disent réaffirmer leurs engagements concernant les taux de change, la gouvernance et la lutte contre les déséquilibres mondiaux excessifs, ainsi que leur déclaration sur le système commercial multilatéral fondé sur des règles, telle qu’ils l’ont formulée en avril 2021. Les membres du Cmfi insistent également sur leur volonté d’éviter le recours aux mesures protectionnistes.



A ce titre, ils s’engagent à continuer également de travailler ensemble pour renforcer le dispositif mondial de sécurité financière et remédier aux vulnérabilités mondiales liées à la dette. Dans le même sillage, ils soutiennent qu’ils maintiendront leur soutien aux pays vulnérables à mesure que ces derniers adopteront des réformes pour remédier à leurs vulnérabilités et répondre à leurs besoins de financement.



Bassirou MBAYE







Source : Le Comité monétaire et financier international (Cmfi) estime que l’activité économique mondiale a mieux résisté que prévu dans de nombreuses régions du monde, même si des disparités continuent de se creuser entre les pays. Dans une déclaration à l’issue de ces réunions de printemps, le Cmfi souligne, tout de même, que les perspectives de croissance mondiale à moyen terme restent moroses.Source : https://www.lejecos.com/Reunion-de-printemps-du-FM...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook