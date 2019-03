Réunion de son bureau politique samedi prochain : le PS va-t-il suivre les pas de l’AFP ? La réunion du bureau politique du Parti socialiste, élargie aux secrétaires généraux de coordination, convoquée samedi prochain à la Maison du parti, par son secrétaire général, Ousmane Tanor Dieng, sera particulière suivie.

Cela, au lendemain de la réélection du Président Macky Sall pour un second et dernier mandat et les secousses notées dans de la coalition présidentielle dans une guerre de repositionnement et de récompenses.



Au sein même du parti socialiste, nombreux sont ceux qui réclament plus de postes dans le prochain gouvernement. Et puis, il sera sans doute question de savoir si le Ps aura un candidat désigné en son sein pour la prochaine élection présidentielle de 2024. Cela, moins d’une semaine après la sortie du Directeur de cabinet du président de l’Assemblée nationale, Mohamed Seck, qui a déjà annoncé que l’Afp de Moustapha Niasse, aura bien un candidat en 2024.



Rappelons que le choix de Tanor Dieng de ne pas désigner un candidat du Ps à l’élection présidentielle du 24 février dernier, avait débouché sur la désapprobation et les départs de nombreux cadres, dont Aïssata Tall Sall, Khalifa Sall, Barthélémy Dias, Bamba Fal, entre autres.

