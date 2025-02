Réunion des commissions du Parlement Panafricain en Afrique du Sud : Le Sénégal au cœur des travaux sur la justice et les réparations Le Parlement Panafricain (PAN) organise, du 18 au 28 février 2025, à Johannesburg, en Afrique du Sud, une réunion des commissions permanentes et autres organes de l'institution. Cette session se tient sous le thème de l'Union africaine : "Justice pour les Africains et les personnes d’ascendance africaine grâce aux réparations".

Le Sénégal est représenté par une délégation parlementaire, conduite par l'honorable député Massamba Dieng, chef de la délégation. Elle est également composée des honorables Lamine Faté, Fama Ba, Yoba Baldé, Thérèse Faye, ainsi que de M. Saloly Fadel Touré, Secrétaire général adjoint de l’Assemblée nationale du Sénégal.



À leur arrivée en Afrique du Sud, les parlementaires sénégalais ont été accueillis par l’honorable Lamine Faye, Mme Peinda Guissè Ndiaye, chargée des affaires de l’Ambassade du Sénégal en Afrique du Sud, et M. Cheikh Camara, conseiller à l’ambassade.



Ce dimanche 23 février 2025, la délégation a participé à une réunion d’orientation et d’imprégnation des nouveaux membres du PAN. Cette séance a permis aux parlementaires de mieux comprendre l’histoire de l’institution et ses textes fondamentaux, notamment le protocole à l’Acte constitutif de l’Union africaine, le règlement intérieur et le code de conduite.



La cérémonie officielle d’installation des membres se tiendra ce lundi 24 février 2025 à Midrand, marquant ainsi le début effectif des travaux.



