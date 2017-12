Réunion houleuse à la SAR : Le conseil d’administration relève le DG pour fautes lourdes

Selon les informations de Libération, le conseil d’administration de la Société africaine de raffinage (SAR), réuni le 23 décembre à Dakar, a décidé, à l’unanimité, de révéler de ses fonctions le Directeur général, Oumar Diop, pour fautes lourdes.



En effet, après avoir pris connaissance du rapport d’activités de l’exercice 2017, le conseil a constaté des manquements graves dans la gestion de la société. En attendant de nommer un nouveau Directeur général, Oumar Diop conduit les affaires courantes même s’il a été sommé de ne pas engager la société sur aucun nouveau contrat sans avoir au préalable informé le conseil d’administration et obtenu son approbation.



Des sources renseignent que les membres du conseil ont mis en cause des incohérences manifestées dans les chiffres figurant dans le rapport d’activités 2017. « Les administrateurs de Locafrique, de Total et de Sahara Energy ont failli sauter au plafond », glisse une source sûre, qui signale que ces derniers ont refusé d’approuver le rapport de gestion ainsi que le projet de budget 2018. Qui plus est, la SAR va faire cette année des pertes de 11 milliards de FCFA en plus du redressement fiscal de 25 milliards que nous avions révélé.



Dans tous les cas, il apparait que Locafrique, qui a décaissé 46 milliards de FCFA pour relancer la SAR, a sonné l’air de la transparence avec l’appui de l’Etat et des autres administrateurs. A ce propos, les administrateurs avaient eu une réunion de travail avec le Premier ministre en présence des ministres des Finances et du Pétrole. L’Etat, à travers le chef du gouvernement, leur a promis son soutien ferme.









Libération