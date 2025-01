Réunion secrète à la Bank of America : Le Sénégal négocie pour alléger sa dette

Le Sénégal rassure les investisseurs sur l'audit des finances publiques lors d'une réunion confidentielle avec la Bank of America



Dans une démarche visant à apaiser les inquiétudes croissantes concernant la gestion de la dette publique, les responsables sénégalais ont assuré les investisseurs internationaux que l'audit des finances publiques serait disponible dans les prochaines semaines. Cette annonce a été faite lors d'une réunion virtuelle confidentielle organisée par la Bank of America, selon des sources rapportées par l'agence Bloomberg.



Engagements envers la Cour des comptes



Les représentants du ministère des Finances ont affirmé l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre toutes les recommandations de la Cour des comptes issues de l'enquête sur les finances publiques. Cependant, aucune date précise n'a été fournie quant à la publication de ces recommandations. La réunion a été marquée par une stricte confidentialité, les participants ayant insisté sur l'anonymat.



Objectif de la réunion



L'objectif principal de cette réunion était de rassurer les investisseurs sur la stabilité financière du Sénégal et la gestion de la dette publique. Face à des défis économiques majeurs et une dette publique croissante, les autorités sénégalaises ont mis en avant leur volonté de transparence financière et leur engagement à prendre des mesures pour assurer la durabilité de l'économie nationale.



Réserve de la Bank of America



La Bank of America a refusé de commenter cette réunion privée, ce qui a contribué à préserver la confidentialité des discussions. Bien que les détails exacts n'aient pas été divulgués, l'objectif semblait être de réduire les inquiétudes et de rassurer les investisseurs sur la capacité du gouvernement sénégalais à gérer efficacement la situation financière. La question demeure toutefois de savoir si cet engagement suffira à restaurer la confiance des investisseurs sur le long terme.

