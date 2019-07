Revalorisation des filières à Ziguinchor avec un financement de 200 millions de francs cfa La tournée de partage et de vulgarisation du projet nommé PLASEPRI a pris fin ce samedi à Ziguinchor. Cette région qui a reçu 200 millions de francs au même titre que Kolda et Sédhiou se distingue par la diversité de ses potentialités surtout dans le domaine de la pêche mais qui peine à décoller. Madame le Ministre de la Microfinance et de l'Economie Sociale et Solidaire, Zahra Yane Thiam promet un accompagnement technique et financier avec la mise en oeuvre de ce projet. Elle a profité de la dernière étape de cette tournée pour tirer un bilan global.

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Juillet 2019



