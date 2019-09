Révélation d'un rescapé: La pirogue de 20 places contenait plus de 40 personnes Après le chavirement d'une pirogue aux îles de la Madeleine, les langues se délient de plus en plus. Des rescapés, qui ont frôlé la mort, sont revenus sur leur mésaventure.

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Septembre 2019 à 13:47 | | 0 commentaire(s)|

«Nous étions comme dans un cauchemar. La pirogue qui devait contenir 20 personnes a été surchargée avec plus de 40 personnes. En plus, il n'y avait pas de gilets de sauvetage. Nous nous disions que Dieu est Grand et que nous arriverons à destination. Mais, 10 minutes plus tard, la pirogue commençait à tanguer et elle s'est renversée », a raconté un rescapé à "L'Observateur".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos