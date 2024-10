Révélation de la maquette du Port de Ndayane : Un projet audacieux pour redéfinir l'avenir maritime de Dakar

Ce jour marque le coup d'envoi officiel des grands travaux au Port de Ndayane, avec une visite des locaux de la Direction du Port Autonome de Dakar par l'équipe de DP World. Cette initiative vise à renforcer l'infrastructure portuaire et à dynamiser l'économie maritime de la région.



Monsieur Ousseynou Ndiaye, Directeur Technique du Développement des Ports, a souligné l'importance de ce projet pour le port multifonctionnel de Dakar à Ndayane. Selon lui, les travaux, qui ont commencé aujourd'hui, englobent toutes les composantes essentielles au partenariat avec DP World, déjà présent au Port de Dakar.



« Nous allons travailler avec DP World pendant au moins 50 ans, ce qui témoigne de notre engagement mutuel. Avant de lancer les opérations, nous devons d'abord terminer les travaux d'aménagement, » a précisé M. Ndiaye.



Ce projet bénéficie d'une collaboration étroite avec plusieurs partenaires, incluant des bureaux d'études et de contrôle, garantissant ainsi une gestion rigoureuse et efficace des travaux. Ce grand port maritime est perçu comme un moteur de développement pour l'économie locale et nationale.



Les premières phases des travaux visent à établir une infrastructure solide, permettant d'accueillir des navires et de soutenir les activités commerciales dans la région.



Ce lancement représente non seulement une avancée significative pour le Port de Ndayane, mais aussi une opportunité pour renforcer la position de Dakar en tant que hub maritime de premier plan en Afrique de l'Ouest.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Revelation-de-la-maquett...