Révélations de Aliou Sow : « S’il ne vole pas, le salaire d’un ministre ne lui permet pas… » L’ancien ministre sous Abdoualye Wade a fait une révélation de taille ce jeudi. Invité de la RFM, le président du Mouvement des patriotes pour le développement (MPD/Ligguèye) qui a rejoint la coalition Benno Bokk Yakaar, a affirmé que « s’il ne vole pas, le salaire d’un ministre ne lui permet d’assurer un bon avenir ».

Réfutant s’attendre à une récompense après la réélection du Président Macky Sall, le Haut Conseiller des Collectivités territoriales, nommé par décret par Macky Sall depuis 2016, et Maitre de conférence à l’Université de Dakar, a dit bien gagner sa vie actuellement avec son travail, contrairement à un ministre à qui son seul salaire ne permet pas d’avoir un certain train de vie, voire entretenir une base politique.

Un gros pavé dans la marre des membres du gouvernement et autres proches du régime qui dépensent à tour bras et entretiennent à coup de millions leur clientèle politique.



