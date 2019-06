Révélations de la BBC : L'opposition parle de ‘’crime d’Etat’’ et veut traduire Macky, Aly Ngouille et Aliou Sall devant la Haute cour de justice Les révélations de la BBC sont, pour l’opposition, un "crime d'État" et veut poursuivre les coupables devant la Haute cour de justice, selon "Walf Quotidien". Réunis autour du Congrès de la Renaissance Démocratique (Crd), Mamadou Lamine Diallo, Thierno Alassane Sall, Abdoul Mbaye et Cie désignent Macky Sall, Aly Ngouille Ndiaye et Aliou Sall, comme les principaux responsables dans cette affaire.

« Nous sommes en présence d'un cas manifeste d'association de malfaiteurs, où se mêlent corruption, concussion et non transparence qui n'auraient jamais existé n'eut été l'implication directe de Macky Sall, Aly Ngouille Ndiaye et de hauts fonctionnaires. La responsabilité ultime de Macky Sall est flagrante », relèvent-ils, demandant à l'Assemblée nationale d'engager la procédure, en relation avec le procureur, pour présenter les responsables de ce ‘’crime d’Etat’’ devant la Haute cour de justice.

