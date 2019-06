Révélations de la BBC : Macky Sall veut l'ouverture d'une information judiciaire S le Président Macky Sall va saisir le procureur de la République après les révélations de la BBC et portant sur des contrats pétroliers et gaziers au Sénégal.

C’est ce qu’indique Le Quotidien, qui cite une confidence du chef de l'État faite à certains de ses proches. Le président de la République veut l’ouverture d’une information judiciaire. « Toutes les parties seront entendues afin de permettre de faire la lumière sur ce qui est devenu un gros scandale d’État », dit la même source.



Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Juin 2019 à 09:02 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos