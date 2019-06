Révélations de la Bbc: Aliou Sall s'explique cet après-midi Le frère du chef de l’Etat, Aliou Sall, fera face à la presse cet après-midi à 15h 30mn. L‘actuel maire de Guédiawaye et patron de la Caisse des consignations et dépôts, va apporter des réponses, après les révélations de la Bbc faisant état de corruption sur le pétrole et le gaz. Affaire dans laquelle Aliou Sall et Franck Timis seraient impliqués.

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Juin 2019 à 14:12



