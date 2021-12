Revendication des transporteurs au Sénégal : Voici la solution Diotali, une solution de dématérialisation et de collecte d'amendes forfaitaires Rédigé par leral.net le Mardi 7 Décembre 2021 à 19:36 | | 1 commentaire(s)| Diotali développe la première solution de dématérialisation et de collecte d'amendes forfaitaires L’initiative rentre dans le cadre de la modernisation des procédures administratives, mises en place pour simplifier le paiement des amendes forfaitaires de la police de circulation. La solution Diotali impacte directement, précise-t-on, la caisse du Trésor public et offre une meilleure tracabilité des transactions. Des bornes de paiement seront disponibles dans les Commissariats et Brigades, ainsi que le paiement via Mobile Money. Ladite plateforme est aussi, accessible en ligne. En résumé, il s’agit d’une administration spécifiquement, connectée au service du citoyen et des entreprises.



Accueil Envoyer à un ami Partager