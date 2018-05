Revenus pétroliers: Les préoccupations de Mamadou Lamine Diallo

Le président du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo, abordant la question des ressources naturelle déclare: "La formule de base, pour les revenus pétroliers d’une année, est de réserver 40% aux générations futures, et d’affecter 40% à l’investissement courant, et 20% à la consommation courante. Pour lui, le gouvernement proposera une formule de ce type pour l’affichage de la bonne gouvernance, pour juste obtenir les satisfecits de l’ITIE, la Banque Mondiale".



Aux yeux du président du mouvement Tekki, Il y a deux problèmes. Le premier est le respect dans le temps des règles instituées, des lois et règlements et notamment la Constitution. « Or, chez Macky Sall, c’est la gouvernance par l’exception, je suis élu à 65%, je fais ce que je veux, je fais ce qui m’arrange, à charge pour l’Assemblée nationale, le Conseil Constitutionnel, la Justice d’avaliser. »



L’autre problème est le contrôle de la production effectivement réalisée (le problème des cargaisons fantômes) et de s’assurer d’un partage équitable de la rente entre l’Etat et les firmes minérales. « C’est là que gît le problème des flux financiers illicites, soulevé par le Président Thabo Mbeki ; flux qui alimentent les comptes offshore des dignitaires dans les paradis fiscaux, notamment les îles Cayman ou îles Vierges Britanniques, refuges de la galaxie des Petro tim. »









Leral.Net