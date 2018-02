Revirement de Bamba Fall: "J'ai un seul candidat et c'est Khalifa Sall"

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Février 2018

En marge de la cérémonie de lancement des projets de lutte contre la mendicité, hier, à Pikine-Nord, le maire de la commune de Médina, Bamba Fall a profité de cette opportunité pour mettre fin au débat sur sa probable candidature à la succession de Khalifa Sall à la ville de Dakar.



Considéré parmi les potentiels maires de Dakar en cas de condamnation de Khalifa Sall, Bamba Fall estime que son nom peut être rayé sur cette liste. « Celui qui s’inscrit sur cette liste à la succession du maire de Dakar pense que Khalifa Sall peut être condamné et je pense que Khalifa Sall peut être condamné et je pense que Khalifa, en aucun cas, ne doit être condamné parce qu’il n’a rien fait. Je ne pense aucunement lui succéder à la mairie de Dakar. Je suis dans la logique de me battre pour le libérer », a précisé Bamba Fall.



Invité à clarifier sa position sur son avenir politique à la suite de sa récente sortie qui a semé le doute dans le camp de ses partisans, le maire de la Médina de rétorquer : « au moment où je vous parle, j’ai un seul candidat et c’est Khalifa Sall. C’est clair », tranche-t-il, avant de quitter les lieux.









L'As



