Révision des listes Électorales: Les commissions à pied d’œuvre à Touba et Mbacké…

MBACKÉ – Pour la révision exceptionnelle des listes électorales, tout se déroule correctement à Touba et à Mbacké. À la commission administrative de la sous-préfecture de Ndame, à notre passage, jeudi dernier, à 14 heures, il y avait 68 nouveaux inscrits et 18 modifications, selon le responsable Moussa Keita. Dans cette seule commission, sise à Mbacké, les populations sont venues en masse. À 12 heures, elle était déjà envahie. Dès les premières heures, 30 nouveaux inscrits étaient enregistrés et aucun problème n'a été signalé, selon Aliou Ka, le suppléant du président.

Babacar Ibra Mar, le sous-préfet de Ndame, après la supervision des quatre commissions de la commune de Touba-Mosquée, a confié avoir constaté une forte affluence. La commune de Touba Mosquée abrite, à elle seule, quatre commissions logées à la sous-préfecture, au bureau du chef de village de Touba Mosquée, à Darou Khoudoss et à Darou Minan.

Revenant sur la commission de la commune de Touba-Mosquée, le sous-préfet a révélé qu’il y a présentement 14.116 cartes en souffrance ainsi réparties : 762 cartes issues de la dernière révision lors des législatives et 13.350 de l’ancien stock. « Je demande à ces électeurs de se rapprocher de la sous-préfecture pour avoir certainement le duplicata de leur carte d’identité dans le lot des 13.350 cartes, ce qui leur permettra de voter », a déclaré Babacar Ibra Mar, sous-préfet de Ndame. Il a rappelé que cette distribution est permanente et se poursuit jusqu’à la veille de la prochaine élection. Mamadou DIEYE 217 nouveaux inscrits dans le département de Diourbel DIOURBEL – La première journée de la révision exceptionnelle des listes électorales a été marquée par une forte affluence à la préfecture de Diourbel où loge l’unique commission administrative de la commune. À 11 heures, l’esplanade est déjà pleine. La foule est constituée, en majorité, de primo votants (électeurs qui seront âgés de 18 ans au jour du scrutin et les majeurs détenteurs d’une carte nationale d’identité non-inscrits sur le fichier électoral). Les entrées dans le bureau de la commission sont organisées avec l’appui d’un Agent de sécurité de proximité (Asp). L’inscription se fait en moins de 5 minutes sur présentation des pièces exigées. Pour le compte de la première journée des révisions exceptionnelles en vue de l’élection présidentielle du 25 février 2024, les membres de la commission administrative ont enregistré 119 nouvelles inscriptions. Ils ont aussi enrôlé 19 changements. La zone rurale, constituée de 11 communes, a enregistré 98 primo votants et 33 changements d’adresse électorale. Le secrétaire général de la Commission départementale autonome (Ceda) de Diourbel, Malick Ciré Sy, informe que la révision exceptionnelle des listes électorales se déroule normalement dans les 12 commissions administratives de la ville et les communes rurales. Il déplore néanmoins l’absence de représentants des partis légalement constitués dans les commissions. Selon lui, seule l’Alliance pour la République (Apr) dispose d’un représentant dans la ville de Diourbel. Il a rappelé que les Partis démocratiques Sénégalais (Pds) et Pastef ont confirmé leur désir de se faire représenter dans la commission administrative de la préfecture de Diourbel, conformément aux dispositions du code électoral. Oumar Bayo BA (Correspondant) Déjà plus d’une centaine d’inscrits à Fatick FATICK – Il y avait, hier, vendredi, à la commission départementale de révision des listes électorales de Fatick. Un attroupement lié certainement aux enjeux que constitue la prochaine élection présidentielle de 2024. D’ailleurs, les Fatickois viennent de plus en plus pour s’inscrire ou apporter des modifications à leur statut. « De 61 le premier jour, nous sommes à 50 aujourd’hui (Ndr hier) à 13h et nous avons arrêté le temps d’aller à la prière du vendredi. Ce qui fait un total de 111 inscrits, dont 29 modifications. Nous pensons que d’ici à la fermeture, à 18h, le nombre va augmenter », renseigne Mamadou Faye, le président de la Commission départementale de révision des cartes électorales.

Selon M. Faye, les opérations se déroulent normalement en présence des représentants de quelques partis, dont le Pastef, la coalition « Benno bokk yaakaar » (Bby), le Parti démocratique sénégalais (Pds), entre autres. Ce que confirment Mme Ndèye Mahé Diouf et Abdourahmane Faye, représentants respectivement le Pastef et la coalition Bby.

À ce rythme, le corps électoral de la commune de Fatick qui est d’un peu plus de 22.000 électeurs devrait sensiblement augmenter, a fait savoir Mamadou Faye. À noter que les opérations se déroulent en présence du représentant de la Commission électorale départementale autonome (Ceda), chargé de contrôler le processus qui va durer un mois. Mohamadou SAGNE (Correspondant)



