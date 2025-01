Révision ordinaire des listes électorales : Les opérations programmées du 1er février au 31 juillet 2025 Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Janvier 2025 à 12:46 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Révision des listes électorales/ Saliou Ndong Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé la révision ordinaire des listes électorales, conformément aux dispositions de l’article L.37 du Code électoral et de l’article R.28 du décret n° 2021-1196 relatif à la partie réglementaire du Code électoral. Les opérations de mise à […] Sénégal Atlanticactu/ Révision des listes électorales/ Saliou Ndong Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé la révision ordinaire des listes électorales, conformément aux dispositions de l’article L.37 du Code électoral et de l’article R.28 du décret n° 2021-1196 relatif à la partie réglementaire du Code électoral. Les opérations de mise à jour du fichier électoral se dérouleront du 1er février au 31 juillet 2025. Cette révision, d’une durée de six mois, débutera le 1er février prochain. L’information a été confirmée par la Direction générale des élections (Dge) du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, lors d’un entretien téléphonique hier. La Dge a également annoncé la publication imminente d’un communiqué officiel sur ce sujet. Cette initiative s’inscrit dans les efforts visant à renforcer la transparence et l’inclusivité du processus électoral et sera clôturée le 31 juillet 2025, conformément au Code électoral. Son article 37 dispose que « les listes électorales sont permanentes. Elles font l’objet d’une révision annuelle initiée par l’administration. Sauf cas de force majeure, cette révision dite ordinaire se déroule dans les délais fixés par le présent Code (…) ». Durant cette période de révision ordinaire ouverte à tous les citoyens électeurs ayant atteint la majorité électorale, soit 18 ans, les Sénégalais auront la possibilité de s’inscrire. Les inscriptions (primo-votants) et mises à jour (changement d’adresse électorale, correction d’éventuelles erreurs sur les données personnelles), pourront être réalisées dans les différentes commissions administratives ouvertes sur l’ensemble du territoire national. Celles-ci sont composées d’un président et d’un suppléant désignés par le préfet ou le sous-préfet, du maire ou de son représentant ainsi que d’un représentant de chaque parti politique légalement constitué ou coalition de partis politiques déclaré à cet effet auprès de l’autorité compétente. La dernière révision ordinaire des listes électorales remonte à 2016. Depuis lors, seules des révisions extraordinaires ont été organisées. Et pourtant, conformément à l’article L.37 du Code électoral, le gouvernement ne peut recourir qu’à l’article R.28 du décret n° 2021-1196 qui dispose : « une révision dite « ordinaire » a lieu, sauf cas de force majeure ou de révision exceptionnelle en perspective, chaque année, du 1er février au 31 juillet inclus ». En outre, l’article 37 précise qu’avant chaque élection générale, une révision exceptionnelle peut être décidée par décret qui détermine alors la durée des opérations et les délais des contentieux. « Dans ce cas, il n’y aura pas de révision ordinaire. Toutefois, la révision exceptionnelle peut être décidée dans la même forme en cas d’élection anticipée ou de référendum. Si les délais d’organisation d’une élection anticipée ou d’un référendum ne permettent pas le déroulement normal d’une révision exceptionnelle, l’élection ou la consultation est faite sur la base de la liste électorale révisée dans l’année en cours ».



Source : Source : https://atlanticactu.com/revision-ordinaire-des-li...

