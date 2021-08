Révisions exceptionnelles des listes électorales: Frapp traine l’Etat devant la Cour suprême

Le secrétariat exécutif national du Frapp a attaqué en justice la décret du chef de l’Etat portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022. Les conseils de Frapp ont déposé hier, la requête à la Cour Suprême.



Pour Guy Marius Sagna et Cie, le décret vise à accélérer le déroulement des opérations d’inscription dans un délai réduit et compressé mais aussi et surtout de permettre une moindre participation des citoyens au scrutin notamment les primoinscrits et les primo-votants.



Selon L'As, ils pensent que les primo-votants et les primo-inscrits sont impactés directement par ce nouveau décret parce qu’ils ne sont pas dans les conditions pour s’inscrire. Le mouvement Frapp qui considère ce décret comme une contrainte pour les primo votants, a sollicité l’intervention du juge du référé pour rétablir le droit. La Cour suprême dispose d’un délai de 48 heures pour statuer sur la requête de Frapp.

