Revivez les temps forts de la Journée Culturelle Serigne Abdoullahi Mbacké Borom Deurbi

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Janvier 2019 à 16:20 commentaire(s)|

La 6e édition de la Journée Culturelle Serigne Abdoulahi Mbacké Borom Deurbi a vécu samedi dernier, au King Fahd Palace. Plusieurs personnalités et autorités, dont Me Madické Niang ont assisté à la cérémonie religieuse, au cours de laquelle, la vie et l'oeuvre du 5e fils de Serigne Touba ont été revisitées.