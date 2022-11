Revivez les temps forts de la visite de courtoisie de l'Ambassadeur d'Iran à Tivaouane (Photos)

Ce mardi 1er novembre 2022, l'ambassadeur de la République Islamique d'Iran, accompagné du Recteur mondial de l’Université Al Mustafa et de ses proches collaborateurs, s'est rendu à Tivaouane, pour une visite de courtoisie auprès du khalife général des Tidianes et d'échanges avec l'association Jama'atou Nour Assouniya, en charge des travaux de la Grande mosquée de Tivaouane.



Ils ont été accueillis et reçus au nom du khalife général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour par Serigne Mansour Sy Dabakh et M. Mouhamadou Makhtar Cissé, entourés de quelques membres de la famille et du comité de pilotage des travaux de la Grande mosquée.



Après les mots de bienvenue, Serigne Mansour Sy Dabakh et M. Mouhamadou Makhtar Cissé ont fait une présentation de la ville sainte, de la vision du khalife, de ses grands projets? dont le plus actuel et le plus important, est celui de la Grande mosquée. Abordant l’état des relations entre Tivaouane et l’Iran, Sérigne Mansour n’en a pas moins manqué de rappeler les liens historiques qui lient l’Iran à la famille d’El Hadj Malick Sy, avez la visite sous le magistère de El Hadj Abdoul Aziz Dabakh, de grandes personnalités de l’Iran, envoyées par l’imam Khomeiny.



En tant que président du Comité de pilotage, Mouhamadou Makhtar Cissé a quant à lui, évoqué les énormes potentialités de l’Iran dans le domaine du pétrole et du gaz, mais également dans les domaines culturel et artistique, qui peuvent profiter au projet de la Grande mosquée.



L'ambassadeur d'Iran a montré de grandes dispositions pour accompagner le Khalife général et la hadratoul Malika, surtout dans les domaines de l'éducation et de la formation. Il a pour cela donné l’opportunité au Recteur de l’Université Al Mustafa, de présenter les scopes de formation dispensés dans son université et qui peuvent profiter à la hadra Malikiyya.



S'en est suivie une séance de remise de cadeaux symboliques, avec un exemplaire du saint Coran offert par l'ambassadeur au Khalife général.



Après les échanges avec la délégation iranienne, l'association Jama'atou Nour Assouniya a reçu l'équipe de Sinotech, qui doit réaliser la centrale solaire en présence de Serigne Mansour Sy Dabakh.



Après cette partie protocolaire, les autorités se sont rendues à la Grande mosquée de Tivaouane pour une visite de chantier guidée, en présence des techniciens en charge des travaux.



Après la visite de la Grande mosquée, les autorités de la hadra et du comité de pilotage se sont rendues sur le futur site d'implantation de la centrale solaire.



La visite s'est terminée par un déjeuner offert par le khalife général à l’honneur de ses hôtes et par des prières formulées par Serigne Mansour Sy Dabakh à l'endroit du Khalife général des Tidianes, de la famille d'Elhadji Malick Sy, des membres de l'association Jamahatou Nour, pour l'achèvement des travaux de la Grande mosquée sous la conduite et la présidence du khalife général entouré des membres de la famille et du comité de pilotage, tout cela, dans la bonne santé et la longévité.











Cellule de Com AJANA