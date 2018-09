Révocation de Khalifa Sall : Les précisions du ministre Ismaïla Madior Fall

Le Ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall répond à ceux qui considèrent que la révocation du maire de Dakar est illégale. Pour lui, le président de la République avait plusieurs occasions de passer à l’action.



"Dans l’histoire politique et administrative de notre pays, on n’a jamais révoqué un maire, en attendant qu’il soit condamné ou non", a rappelé le Garde des Sceaux, repris par Rfm. A chaque fois qu’il a été question d’indélicatesse de la part d’un Maire et que ce maire ait eu la possibilité d’être entendu, il s’en est suivi la révocation."



Ismaïla Madior Fall de poursuivre : " le président Macky Sall aurait pu le faire, il a préféré ne pas le faire. Il pouvait le faire lorsqu’il a été inculpé et mis sous mandat de dépôt, il ne l’a pas fait. Il aurait pu le faire lorsqu’il y a eu la première condamnation au niveau du Tribunal de première d’instance, il ne l’a pas fait. Il a attendu que la question de la culpabilité soit définitivement réglée par la dernière juridiction de fond du Sénégal : la Cour d’appel".



Ndeye Rokhaya Thiane