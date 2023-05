Révocation de l’Assemblée nationale et rapprochement avec Ousmane Sonko : Aminata Touré clarifie le "jeu politique"

L’ancien Premier ministre, Aminata Touré, fait une révélation de taille sur la révocation de son mandat de député par un vote du bureau de l’Assemblée nationale (10 sur 19 membres), réuni en urgence le mardi 24 janvier dernier. Invitée de l’émission de l’émission « Ndékki Li » (petit déjeuner) sur la première radio privée du Sénégal Sud Fm, Aminata Touré répondant à une interpellation concernant sa révocation à l’Assemblée nationale, a indiqué qu’elle n’a toujours reçu la notification de cette décision.



« Tous les Sénégalais savent que la révocation de mon mandat de député, n’est rien d’autre qu’un forcing politique orchestré par le Président Macky Sall. C’est un acte illégal et sans base juridique et Macky Sall le sait très bien, pour avoir dénoncé à l’époque la révocation du mandat de Moustapha Cissé Lô et de Mbaye Ndiaye », a-t-elle souligné, d’emblée.



Avant d’ajouter : « J’en profite pour informer que jusqu’ici, je n’ai reçu aucune notification de cette décision illégale. Ils savent très bien que je suis déterminée à attaquer cette décision s’ils me la notifient. Donc, ils ont décidé de ne pas le faire, pour m’empêcher de saisir la justice. Car, ils savent sans cette notification, je ne pourrais pas attaquer cette révocation illégale devant la justice ».



Par ailleurs, interpellé également sur son rapprochement avec le leader de Pastef, Ousmane Sonko, l’ancienne tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar aux dernières élections législatives, Aminata Touré a justifié ce fait par leur engagement réciproque contre l’injustice.



« Aujourd’hui, tout acteur politique qui se prononce contre le 3e mandat, devient une cible pour le pouvoir de Macky Sall. Et, il est clair qu’’il y a un acharnement sur Ousmane Sonko et moi, je suis contre l’injustice tout comme lui. Ses députés m’ont apporté leur soutien quand je faisais face aux 79 collègues de Benno Bokk Yakaar qui m’attaquaient de partout et me traitaient de tous les noms.



Et au-delà de ce soutien, il a aussi pris position publiquement pour me défendre. Car, personne ne doit cautionner une injustice. C’est ce qui nous a rapproché au-delà de notre position commune contre la 3e candidature de Macky Sall au sein de la plateforme F24 .»













Sud Quotidien