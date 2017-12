Revue annuelle 2017 du PSE : Le BOSS a lancé 17 projets phares sur les 27 et 13 réformes sur les 17 prévus

Le Bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent (BOSS), avec l’appui de l’USAID et d’africa lead, a présenté, hier, un bilan annuel de la mise en œuvre des projets et reformes phares du plan Sénégal émergent (PSE).



En présence des acteurs nationaux et internationaux, le BOSS, qui a lancé 17 projets phares sur les 27 retenus et 13 reformes phares sur les 17 prévues, a annoncé qu’il compte relever durant ces trois jours d’échanges, les défis et les contraintes liés à la mise en œuvre de ce programme.



Dans son exposé, le directeur général du BOSS, Ibrahima Wade, a fait le point sur les projets réalisés par le PSE.

« Sur les 27 projets phares d’ici 2017 et les 17 reformes phares d’ici 2017, nous avons 17 projets qui sont lancés et sur les réformes lancées, nous sommes à 13. Les objectifs du PSE sont à l’horizon. Pour l’ambition de l’année 2022, 14 universités, 14 instituts supérieurs d’enseignement, 1 EPT, 50ENO ont été prévus. Le taux de croissance du PIB est à 6,7% en 2017 », a relevé M. Wade.



« 2018 est une année de belle moisson de médailles d’or comme dans le domaine de l’aérien, au-delà de la mise en service de l’AIBD, la mise en exploitation de la compagnie Sénégal Airlines. Dans le domaine routier, il y a énormément de projets autoroutiers qui vont être réceptionnés, dans le domaine de l’agriculture, les performances vont être poursuivies, continuées et renforcées », a-t-il ajouté.



Dans le domaine médical, il informe que beaucoup de projets qui ont été lancés, tels que l’usine de production de solutés massifs sera inaugurée dans le 1e semestre de l’année 2018. « C’est un projet pour lequel 12 millions de solutions sont importées annuellement par le Sénégal », a-t-il confié.



Cheikh Kanté : « le PSE a donné des résultats spectaculaires »



Des contraintes, il y en a toujours, même si Ibrahima Wade indique que beaucoup ont été relevées. Il souligne que les difficultés sont principalement liées à la maturation de certains projets.



Pour sa part, le ministre auprès du président de la République en charge du PSE, Dr Cheikh Kanté, est d’avis que « le PSE a donné des résultats spectaculaires ». « Nous avons fait de grands bonds dans tous les secteurs de l’économie nationale. Il est maintenant question d’aborder le second plan d’actions prioritaire. Cette évaluation va nous permettre évidemment de recadrer les préjugés de ce plan et renouveler ces cycles de croissance qui vont nous mener vers l’émergence », souligne-t-il.



« Ces résultats sont assez satisfaisants. Je suis heureux de constater que la plateforme fonctionne très bien. Je vous félicite de votre engagement. Nous avons certes réussi des cycles de croissance, mais ce qui reste à faire, c’est beaucoup plus important que ce que nous avons réalisé », a-t-il encore précisé.









